Компания Xiaomi сообщила о сроках проведения презентации своих новых смартфонов на глобальном рынке.

Как отмечается, в Китае презентация новинок была проведена ещё в октябре 2021 года. На мировом рынке модели будут представлены 26 января. Это следует из публикации в Twitter-аккаунте компании.

Модели для мирового рынка получат некоторые технические отличия от китайской модификации. К примеру, будут использоваться другие процессоры: Snapdragon 680 в версии Redmi Note 11 и Snapdragon 695 в Pro-версии. В китайской версии используются чипсеты Dimensity 810 и Dimensity 920 соответственно.

Xiaomi намеревается представить пять новых моделей из серии Redmi Note 11. Однако о каких именно моделях идёт речь, неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в смартфонах iPhone была обнаружена уязвимость, которая позволяет злоумышленникам красть данные пользователей. Уязвимость, как было отмечено, есть во всех моделях iPhone.