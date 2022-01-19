В случае российского вторжения на Украину президент США Джо Байден должен проявить сдержанность и не поддаться соблазну вмешаться в боевые действия в регионе, пишет американское издание «1945».

Авторы публикации отмечают, что Байден неоднократно отрицал возможность переброски на Украину крупных сил для участия в гипотетической войне. Однако одно дело говорить о событии, которое с огромной вероятностью может вообще не состояться, а другое – наблюдать за реальными боевыми действиями.

Тем более, что отдельные СМИ, контролируемые «ястребами войны», сделают все возможное, чтобы изобразить на своих страницах страшные картины падения бедняжки Украины под смертоносными атаками «злой и агрессивной России». Именно в такие моменты от президента США будет требоваться максимальное терпение и сдержанность, которые уберегут Америку от катастрофических последствий. Ведь вмешательство в войну против РФ вполне может завершиться обменом ядерными ударами.