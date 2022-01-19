Американцев стараются убедить, что с безопасностью в мире «никогда не было настолько хуже», чем сейчас. Но в действительности для Америки нет серьезных угроз. Такое мнение высказывает в «1945» (19FortyFive) Дуг Бэндоу, научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента Рональда Рейгана. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Члены неофициальной, но двухпартийной «коалиции войны» в Вашингтоне наслаждаются плохими новостями: Владимир Путин выдвигает войска к Украине, Си Цзиньпин надеется вытеснить США из Азии, Иран планирует разработать и может применить ядерное оружие. Меньших кризисов также предостаточно. Чтобы не наступили новые Темные века, Вашингтон должен увеличить военные расходы, вмешиваться более беспорядочно и вести все больше и больше войн. И даже тогда Америка вряд ли будет в безопасности. Придут новые вызовы, и цикл повторится.

Это не ново. Еще в 2012 году всегда воинственный сенатор Джон Маккейн, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси заявляли, что именно сейчас мир «более опасен, чем когда-либо». Пентагон неустанно лоббировал блокирование любых сокращений расходов после распада Советского Союза.

Не только военные говорили американцам, что с безопасностью в мире «никогда не было настолько хуже». И что Пентагону требуется все больше средств. Член палаты представителей Майкл Тернер, в то время председатель подкомитета по вооруженным силам, заметил: «Обстановка в области безопасности более опасна и неопределенна, чем когда-либо прежде».

Его чувства, очевидно, не изменились. Десять лет спустя он пытается подтолкнуть Америку к войне с Россией из-за Украины. Тернер и 14 его коллег написали президенту Джо Байдену, призывая его предоставить разведданные и оружие Киеву.

Мы живем во «времена больших перемен», исполняя легендарное китайское проклятие. Однако это не значит неминуемой опасности, по крайней мере, для США. У Вашингтона есть интересы повсюду, но лишь немногие из них являются важными, не говоря уже о жизненно важных.

Действительно, Америка не сталкивается с серьезными военными угрозами. Ни в Западном полушарии, ни в Африке. В Европе точно нет. Даже Россию, по мнению автора статьи, могли бы сдержать сами европейцы, если бы они так усердно не старались переложить свое оборонное бремя на Вашингтон. Ведь между США и Россией нет прямых конфликтов из-за каких-либо территорий или значимых интересов.

Угроза безопасности, исходящая от Китайской Народной Республики, также сильно преувеличена. Кто вообразит, что огромная китайская армада направится через Тихий океан, чтобы завоевать Северную Америку? Но официальные лица США предупреждают как о «смертельной угрозе» расширение Пекином своих ядерных сил, которые все равно останутся далеко позади американских. У Китая нет союзников и мало друзей, за последнее столетие он находился в состоянии войны и конфликтов с соседними Японией, СССР, Вьетнамом, Индией и Кореей. Да, Пекин представляет собой серьезную проблему для США, но в первую очередь экономическую.

Что касается общей геополитической обстановки, как можно серьезно относиться к заявлениям о том, что сегодняшний мир более опасен, чем во времена холодной войны и тем более всей человеческой истории? Разве российско-украинские противоречия хуже Второй мировой войны, самого кровавого и разрушительного конфликта на памяти человечества?

Это не значит, что мир не опасен. Но степень опасности должна разумно отражать действия Америки. Потенциальная война с Россией из-за Украины, с Китаем из-за Тайваня, война против Ирана, ядерная война против Северной Кореи, военные интервенции в Сирию, Среднюю Азию либо на Кавказ – к чему США все эти заботы?

Американский народ должен разорвать порочный круг. Главным делом Вашингтона должна быть его защита, а не контроль всего остального мира. То, что происходит в других местах, имеет значение для США, но редко оправдывает неистовое и слишком часто насильственное вмешательство, которое характеризует сегодняшнюю внешнюю политику Вашингтона. В конечном счете, американцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы Америка предпринимала значительно меньше действий по всему миру.