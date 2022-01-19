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В ходе посадки на десантный корабль Tripoli истребитель пятого поколения F-35 в очередной раз продемонстрировал свои уникальные возможности, пишет американский портал «1945». Авторы заявили, что самолет «творит историю» и является серьезной угрозой, которой боится Россия.

Они пояснили, что возможность взлетать с разных типов кораблей дает истребителю неоспоримое преимущество. Она сбивает противника с толку, не дает ему реально оценить силы врага. И тем самым существенно осложняет разработку планов и стратегий ведения боевых действий.

Универсальность F-35, его способность садится на палубы самых различных кораблей очень пригодится в случае начала войны против РФ или Китая, отметили журналисты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия». Они также заявили, что у Москвы и Пекина нет самолетов, обладающих подобными возможностями.

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