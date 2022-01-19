Размещение ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, начатое в 2021 году, стало значительным шагом Москвы по проецированию своей силы на Ближний Восток. США и НАТО придется учитывать эти возможности в качестве потенциальной угрозы своим морским коммуникациям. Об этом пишет обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Брент М. Иствуд. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ту-22М3, известный также под своим кодовым наименованием НАТО как Backfire-C, осуществляет вылеты из Сирии и патрулирует Средиземное море в духе времен «холодной войны». Три таких российских ракетоносца-бомбардировщика были в 2021 году размещены на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это имеет важное тактическое и стратегическое значение.

В тактическом плане бомбардировщики могут следить за военно-морскими силами США, действовать в небе над Средиземным морем и угрожать морским коммуникациям НАТО. В стратегическом аспекте их присутствие позволяет РФ иметь больше власти и влияния на Ближнем Востоке.

«Бэкфайры» способны, в частности, достичь крупной американской базы в Кэмп-Лемонье (Джибути), на которой дислоцированы 4000 человек, включая силы специальных операций, операторов беспилотных летательных аппаратов и аналитиков разведки. Ту-22М3 также может летать возле Ливии, где Россия пытается сыграть свою роль в прекращении гражданской войны.

В арсенале России не менее 60 бомбардировщиков Ту-22 в разных вариантах модернизации. Сверхзвуковой Ту-22М появился в 1980-х годах, получив в оснащение новые двигатели НК-25, которые обеспечивали максимальную скорость 2300 км/ч, дальность полета 7000 км и увеличенную грузоподъемность. Также была улучшена аэродинамика за счет некоторых изменений конструкции носа и крыльев и установлена ​​более мощная РЛС.

Ту-22М3 Backfire-C может запускать различные ракеты: от противокорабельных Х-22 и Х-23 до новых баллистических ракет Х-47М2 «Кинжал». Кроме того, при 10-тонной полезной нагрузке он может сбрасывать самые разные типы управляемых и неуправляемых авиабомб.

В 2017 году Backfire прошел очередную модернизацию, в результате которой был создан вариант Ту-22М3М. Первый полет обновленной модели совершен в 2018 году, к настоящему времени модернизировано 30 бомбардировщиков. У Ту-22М3М усовершенствована авионика и стала более точной система целеуказания, а также появилась способность нести ядерные крылатые ракеты большой дальности Х-32. Эксперты утверждают, что в скором времени эти самолеты смогут также нести гиперзвуковое оружие.

«ВМС США придется учитывать возможности бомбардировщика Ту-22М3 действовать из-за пределов горизонта. Обращает на себя внимание дальность действия российских ракет. Система Aegis является высокоразвитой и готова к защите от многочисленных типов ракет класса «воздух-поверхность». Авианосные F-35 также могут уничтожать российские бомбардировщики. Таким образом, даже несмотря на то, что русские сделали значительный шаг на Ближний Восток, американцы могут защищаться и наносить успешный ответный удар, если это потребуется», – заключает Иствуд с целью успокоить американских обывателей, выступая как бы в роли «военного специалиста».

Но вот уровень его компетентности в этой роли вызывает большие сомнения, поскольку в этой же статье он выдал и такой совершенно абсурдный «перл»: «Backfire – не единственный бомбардировщик в Сирии. Из Хмеймима вылетают и другие российские тяжелые бомбардировщики, такие как Ту-95МС и Ту-160». Либо «эксперт» очень хотел показать, что ему вообще известны эти типы самолетов, либо для него настолько «несущественна» их разница с тактическими истребителями-бомбардировщиками, такими как Су-25 и Су-34.