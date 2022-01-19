Беспилотники-камикадзе стали весьма распространенным оружием, способным решить исход боя. Именно поэтому Россия разрабатывает уникальные технологии, позволяющие обеспечить защиту от них для своей армии. Одним из таких решений является зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».

Это фронтовая боевая система, призванная обеспечивать надежное прикрытие с воздуха. Ее 57-миллиметровая пушка может выполнять 120 выстрелов за минуту, поражая авиационные ракеты, барражирующие боеприпасы и вертолеты, летящие на высоте 4500 метров.

Американский эксперт Себастьян Роблин рассказал в издании “1945”, что «Деривация» — это самоходная установка, выполненная на базе БМП-3. Поэтому она может быстро перемещаться и атаковать беспилотники и другие средства поражения противника.

По словам эксперта, публикацию которого перевел сайт “ПолитРоссия”, сейчас «Деривация» может использовать широкий спектр боезарядов, но самое интересное еще впереди. В настоящий момент инженерами ведется разработка новейших снарядов с «плавниками», которые смогут маневрировать в полете и уничтожать цели, ориентируясь на данные лазерной системы самонаведения, установленной на самоходном комплексе.