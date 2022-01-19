Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 50-х годах прошлого столетия Советский Союз разработал танк под рабочим названием «Объект 279», который наводил ужас на американских танкистов. «До мурашек» пугали и его схожесть с летающей тарелкой, и отличные боевые характеристики. Однако в серийное производство разработка так и не пошла, пишет военный эксперт издания «1945» Майкл Пек.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечает, что так весил 60 тонн и был призван выполнять те же задачи, что и тяжелая бронетехника других стран. Однако его особенностью была превосходная проходимость. Несмотря на огромный вес, боевая машина легко и грациозно перемещалась по полному бездорожью и преодолевала сложные препятствия.

Такого эффекта советским конструкторам удалось добиться за счет использования дополнительной пары гусениц. К другим особенностям эксперт отнес овальную форму, которая и обеспечивала схожесть с НЛО. По замыслу инженеров, она не давала танку опрокинуться в случае мощного ядерного удара.

Несмотря на все инновационные для того времени решения, в серию машина не поступила. Было принято решение о недостаточной ее эффективности в реальном бою. Хотя вполне вероятно, в своей оценке Москва ошиблась. Ведь одного внешнего вида этого танка было достаточно, чтобы деморализовать, а затем и уничтожить врага.

Вам может понравиться

Россия готовит размещение ракет на Кубе и в Венесуэле

Портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы рассказал о «странных» визитах самолетов российской ФСБ в Венесуэлу и на Кубу. Авторы подчеркивают, что официальных данных об этих полетах нет, но предполагают,

На Украине рассказали о создаваемых силах территориальной обороны

На Украине начал действовать закон о территориальной обороне, который, согласно замыслу, должен в случае начала войны собирать под знамена ВСУ дополнительные несколько сотен тысяч бойцов. В мирное время тероборона будет

Политолог рассказал, как Россия отреагирует на нежелание США договариваться

Политолог Василий Кашин рассказал, как Россия может отреагировать на нежелание США идти на соглашение. Как отмечается, в скором времени состоятся переговоры России и НАТО. Они будут проведены в Женеве 12
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Магнитогорск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -17 °C | Иваново: погода, 13 января – пасмурно, до -15 °C | Курск: погода, 13 января – небольшой снег, до -14 °C | Брянск: погода, 13 января – переменная облачность, до -14 °C | Калининград: погода, 13 января – пасмурно, до 5 °C | Чебоксары: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C | Тула: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C |