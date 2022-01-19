В 50-х годах прошлого столетия Советский Союз разработал танк под рабочим названием «Объект 279», который наводил ужас на американских танкистов. «До мурашек» пугали и его схожесть с летающей тарелкой, и отличные боевые характеристики. Однако в серийное производство разработка так и не пошла, пишет военный эксперт издания «1945» Майкл Пек.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечает, что так весил 60 тонн и был призван выполнять те же задачи, что и тяжелая бронетехника других стран. Однако его особенностью была превосходная проходимость. Несмотря на огромный вес, боевая машина легко и грациозно перемещалась по полному бездорожью и преодолевала сложные препятствия.

Такого эффекта советским конструкторам удалось добиться за счет использования дополнительной пары гусениц. К другим особенностям эксперт отнес овальную форму, которая и обеспечивала схожесть с НЛО. По замыслу инженеров, она не давала танку опрокинуться в случае мощного ядерного удара.

Несмотря на все инновационные для того времени решения, в серию машина не поступила. Было принято решение о недостаточной ее эффективности в реальном бою. Хотя вполне вероятно, в своей оценке Москва ошиблась. Ведь одного внешнего вида этого танка было достаточно, чтобы деморализовать, а затем и уничтожить врага.