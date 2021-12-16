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Вячеслав Юмашев, зять Бориса Ельцина, экс-лидера РФ, в ходе разговора с журналистами отметил, что не желает вновь возвратиться в СССР.

Согласно его словам, Советский Союз базировался на лжи, так как в рамках официальных встреч или на рабочем месте людям приходилось говорить одно, а при общении с друзьями или родными они говорили абсолютно иное. Все это развратило население. Он добавил, что эксперимент по построению социализма, стартовавший в 1917 году продемонстрировал всему миру, что это тупиковая ветвь развития.

Бывший чиновник также отметил, что сильно удивился, когда впервые побывал за границей. Тогда он смог впервые без проблем приобрести одежду для своей семьи, так как в СССР постоянно наблюдался дефицит вещей. Затем возникла нехватка продуктов. В стране также отсутствовала свобода перемещения и мысли, поэтому он бы не хотел вернуться в эти времена.

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