Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ» точным ударом сбил турецкий беспилотный аппарат Bayraktar TB2 и доказал, что слухи о его неэффективности несколько преувеличены, пишет портал Avia.Pro. Опознать дрон удалось только по частично сохранившейся на обломках фюзеляжа надписи.

Авторы уточняют, что речь идет об инциденте, произошедшем во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в прошлом году. БПЛА пересек границу воздушного пространства Армении и практически сразу попал под удар ЗРК российского производства. Ракета попала точно в цель и оставила от дрона только воспоминание.

Азербайджан и Турция неоднократно бахвалились тем, что дроны чуть ли не выиграли войну за Карабах, да еще и остались в целости и сохранности. Однако сейчас все чаще всплывают совсем другие факты. Не исключено, что Баку потерял несколько десятков «Байрактаров», но ни ему, ни Анкаре совершенно невыгодно распространять такую информацию.