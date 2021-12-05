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Немецкая группа войск «Центр» имела шансы захватить Москву в 1941 году, однако к столице СССР она подошла усталой и разбитой из-за ожесточенного сопротивления Красной армии буквально на каждом метре.

Кроме того, колонны почти в два миллиона военнослужащих оказались слишком растянуты, что не давало возможности нанести мощный удар по Москве. Именно этим, а также жутким холодом, сковывавшем действия не имевших теплого снаряжения немцев, воспользовались советские войска.

Эксперт Андрей Коц рассказал, что 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление. Но решающим моментом, который переломил ход всей войны, стало все же 16 декабря. Именно в этот день бесноватый фюрер издал приказ не сдавать территории, а отражать атаки Красной армии. Он не понимал реального положения дел, а военачальники на местах не смели ослушаться приказа. Поэтому группа центр была разгромлена, понеся огромные потери в живой силе и технике, а СССР погнал стремительно приблизившуюся к Москве гитлеровскую армию обратно.

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