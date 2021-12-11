Натовским военным совершенно не нравится служить у российских границ. Они считают, что командование нарушает их права и подают в суд многомиллионные иски, заявил военный эксперт Александр Коц.

В качестве примера он привел британского бойца Чилеше Мвамба, которого судьба забросила в Эстонию. Этот темнокожий солдат требует у ВС Великобритании 860 тысяч фунтов.

Мвамба заявляет, что его подразделение занималось «сдерживанием России», когда ударил «лютый мороз» в -8 градусов. Из-за этого боец стал заикаться, а также заболел из-за сильного переохлаждения. По словам военнослужащего, подобные условия перенести «невозможно».

Британский военный раньше уже был в Эстонии. Но в 2017 году температура не падала ниже минус четырех градусов, поэтому все обошлось без инцидентов.