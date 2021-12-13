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Героями 2021 года по версии американского издания Time стали разработчики вакцин от коронавируса. Издание при этом выделило создателей препаратов на основе мРНК Каталин Карико, Киззмекию Корбетт, Дрю Вайсмана и Барни Грэма.

В издании заявили, что прорыв, которого удалось достичь ученым, важен для всего человечества, так как помогает ему справиться с пандемией коронавируса.

В номинации «Человек года» издание объявило победителем американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, который основал компании SpaceX и Tesla. Главный редактор Time Эдвард Фельзенталь заявил, что предприниматель постоянно оказывает влияние на жизнь всей планеты, а в недалеком будущем может расширить его до масштабов всей Солнечной системы. В этом году Маск вышел на первое место в споре самых богатых людей мира, а также стал «самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе», отметил руководитель издания.

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