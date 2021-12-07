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Отсутствие достаточного количества коммунальщиков и снегоуборочной техники не позволяет справиться с образовавшимися сугробами и гололедом в городе, которые уже спровоцировали немало аварий и травм у местных жителей. Тем не менее, в недавнем интервью на «Радио России» градоначальник заявил, что виноваты сами горожане, которые, по его словам, не умеют парковаться. Жители Петербурга раскритиковали попытки Беглова оправдаться за некачественную уборку снега на улицах.

Глава Северной столицы признал, что снег убирался медленно. Он также заявил, что даст подчиненным «необходимые указания», вероятно, имея в виду подведомственный Смольному Комитет благоустройства. Правда, пока петербуржцы не спешат верить радужным обещаниям губернатора, который вынудил людей уже две недели стоять в пробках и скользить по покрывшимся льдом тротуарам по дороге на работу или учебу.

«Уже вся страна увидела наши успехи с уборкой. Нужно собрать весь снег и наградить им Беглова, отправив на проиндексированную пенсию куда-нибудь обратно, на историческую родину. За все, что происходит в городе, несет ответственность губернатор. Надо не разделять, а работать», — не скрывая раздражения, написал один из пользователей Сети.

Две недели назад Санкт-Петербург оказался во власти мощного снежного циклона. Городские коммунальные службы явно не справляются с ликвидаций последствий снегопадов. Однако губернатор Северной столицы Александр Беглов не спешит признавать вину местных властей.

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