читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Предновогодняя ночь еще раз доказала, что качество уборки улиц Санкт-Петербурга от снега по-прежнему оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют и гневные комментарии горожан, которые появились в социальных сетях к утру 31 декабря.

Жалобы петербуржцев связаны с грязью и сваленным в кучи снегом в частях города. Местные жители заметили, что коммунальные службы Смольного даже в относительно теплую погоду не подходят к очистке улиц с должным вниманием.

Некомпетентность городских коммунальщиков не осталась без внимания Telegram-сообщества. Так, по информации канала «Раньше всех. Петербург», некоторые работники решили заменить устранение «сосулек-убийц» вывешиванием предупредительных ленточек.

Ранее в администрацию губернатора Александра Беглова поступили сообщения о «необходимости принятия мер для устранения причин и условий, способствующих административным правонарушениям». После этого госинспекция выявила нарушения при очистке почти четверти из всех жилых домов в городе.

Вам может понравиться

Петербургские коммунальщики сваливают снег и лед на газоны

Жители Петербурга раскритиковали заявления Комблага об успешной уборке снега и льда, обвинив Смольный в халатном отношении к благоустройству. Согласно данным Комблага, на расчистку дорог от снега вышло 1029 единиц техники. Из

Петербуржцы неделями страдают от износа систем водоснабжения в жилых домах

Жителей Петербурга волнуют не только неубранный снег и гололед, но и постоянно подтекающие системы водоснабжения в жилых домах. Несмотря на огромное количество жалоб на износ труб, коммунальщики не спешат оперативно

Петербургские активисты борются против застройки Охтинского мыса под нужды «Газпрома»

В авторской колонке архитектурный критик Мария Элькина писала, что археологический парк в Петербурге на месте Охтинского мыса – неудачная идея, а находки археологов никакой ценности не имеют. По её мнению,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 декабря – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 декабря – снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -11 °C | Королев: погода, 31 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -8 °C | Армавир: погода, 31 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C |