Предновогодняя ночь еще раз доказала, что качество уборки улиц Санкт-Петербурга от снега по-прежнему оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют и гневные комментарии горожан, которые появились в социальных сетях к утру 31 декабря.

Жалобы петербуржцев связаны с грязью и сваленным в кучи снегом в частях города. Местные жители заметили, что коммунальные службы Смольного даже в относительно теплую погоду не подходят к очистке улиц с должным вниманием.

Некомпетентность городских коммунальщиков не осталась без внимания Telegram-сообщества. Так, по информации канала «Раньше всех. Петербург», некоторые работники решили заменить устранение «сосулек-убийц» вывешиванием предупредительных ленточек.

Ранее в администрацию губернатора Александра Беглова поступили сообщения о «необходимости принятия мер для устранения причин и условий, способствующих административным правонарушениям». После этого госинспекция выявила нарушения при очистке почти четверти из всех жилых домов в городе.