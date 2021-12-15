Жители Петербурга потребовали от Беглова наказать виновных в некачественной уборке улиц от снега

Утро 15 декабря выдалось у петербуржцев непростым: кучи мокрого тающего снега, огромные лужи, падающие сосульки. В Смольного заявили о работе 1118 снегоуборочных машин и порекомендовали неспешно ходить в нескользящей обуви. Горожане возмутились таким рекомендациям.

«Пешеходам рекомендуем перемещаться по тротуарам аккуратно и неспешно, выбирать для прогулок удобную обувь с нескользящей подошвой, а также не перебегать проезжую часть перед движущимися автомобилями», – написано на официальной страничке Смольного «ВКонтакте».

Петербуржцы рассказали, что передвигаться по тротуарам не получается, а пешеходные переходы превратились в озера. Люди пишут об этом на странице губернатора Александра Беглова и просят организовать нормальную уборку улиц и наказать профильного вице-губернатора. Градоначальник сообщения игнорирует.

Жители Невского района показали заваленную снегом и грязной кашей остановку.

На Васильевском острове около тротуаров лежат снежные глыбы. Их никто не убирает, поэтому они тают, затрудняя пешеходам движение.

В Адмиралтейском районе жителям угрожают еще и огромные сосульки. На тротуаре – снег и выбоины, а на крышах – ледышки.

Петербуржцы жалуются, что следовать рекомендациям Смольного не получается. Многие ходят по проезжей части, потому что ее хотя бы немного чистят. Других разумных предложений городские власти не выдвигают.

Беглов поручил ускорить уборку крыш, но этого так и не произошло. ГАТИ обнаружила нарушения в каждом втором из двух тысяч проверенных домов.