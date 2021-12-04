Аналитик Андрей Кошкин, представляющий ассоциацию военных политологов, заявил, что все высказывания Запада о грядущем наступлении России – это всего лишь информационное прикрытие силового сценария Украины на Донбассе. В подтверждение своих слов он привел данные Службы внешней разведки РФ.

По словам эксперта, СВР отлично знает о подготовке Западом целого ряда провокаций, которые будут отвлекать Россию от событий на Украине. Также США и НАТО будут реализовывать проекты, призванные прикрыть полномасштабное наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Кошкин также отметил, что Североатлантический альянс готовит для Киева план наступательной операции для установления контроля над Донбассом, а также разрабатывает варианты атаки на Россию.

Стоит упомянуть, что на днях ФСБ задержала трех граждан Украины, которые имели автоматическое и короткоствольное оружие и намеревались совершить ряд диверсий на территории РФ.