читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аналитик Андрей Кошкин, представляющий ассоциацию военных политологов, заявил, что все высказывания Запада о грядущем наступлении России – это всего лишь информационное прикрытие силового сценария Украины на Донбассе. В подтверждение своих слов он привел данные Службы внешней разведки РФ.

По словам эксперта, СВР отлично знает о подготовке Западом целого ряда провокаций, которые будут отвлекать Россию от событий на Украине. Также США и НАТО будут реализовывать проекты, призванные прикрыть полномасштабное наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Кошкин также отметил, что Североатлантический альянс готовит для Киева план наступательной операции для установления контроля над Донбассом, а также разрабатывает варианты атаки на Россию.

Стоит упомянуть, что на днях ФСБ задержала трех граждан Украины, которые имели автоматическое и короткоствольное оружие и намеревались совершить ряд диверсий на территории РФ.

Вам может понравиться

Эксперт оценил угрозу модернизированных ядерных бомб США для России

Прошедшие модернизацию и запущенные в серийное производство американские ядерные бомбы B61-12 таят в себе серьезную угрозу для России, уверен военный аналитик Василий Кашин. Он пояснил, что сами по себе боезаряды

NetEase: Россия застала США врасплох маневрами Ту-95МС на Аляске

Соединенные Штаты были застигнуты врасплох маневрами российских бомбардировщиков рядом с Аляской. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Беринговым проливом, подобрались к границам воздушного пространства США и отработали ядерные удары, сообщило китайское

В Сухом Логу 66-летняя пенсионерка пыталась сбежать от полиции по балконам

В Сухом Логу пожилая женщина, пытаясь скрыться от полицейских, спустилась по балконам с пятого этажа на четвёртый. Ночью 1 декабря пенсионерка, живущая в доме на Юбилейной улице, сообщила своим соседям,
  • Анна
  • 02.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 декабря – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 4 декабря – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Армавир: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |