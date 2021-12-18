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Владимир Арчаков, заместитель госсекретаря белорусского Совбеза, в ходе разговора с редакцией «Национальной обороны» отметил, что американские воздушные суда осуществляют радиоэлектронную разведку всех территорий страны.

Согласно его словам, западные области Беларуси разведываются США с применением оптико-электронных средств. Он добавил, что сейчас на территории Польши находятся примерно 4 000 американских военнослужащих, однако после подписания нового соглашения о военном сотрудничестве между Варшавой и Вашингтоном данный контингент будет увеличен на еще 1 000 человек.

Американцами также планируется усовершенствовать имеющуюся в Польше военную инфраструктуру, чтобы в ней можно было разместить не менее 20 000 бойцов из Соединенных Штатов. Арчаков считает, что все эти действия показывают, что внешняя политика Варшавы несет не только антироссийский, но и антибелорусский характер.

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