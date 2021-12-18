Латвия, Эстония и Литва наряду с Польшей постоянно нагнетают обстановку в Европе, как будто специально провоцируя вооруженное столкновение. Однако если конфликт действительно начнется, то Варшава вполне сможет немного потрепыхаться, а вот Прибалтика будет сметена с лица земли.

Заместитель главы СБ Белоруссии Владимир Арчаков пояснил, что прибалтийские государства своими бесконечными «нелепыми» заявлениями, нагнетающими обстановку, навлекают беду сами на себя. Впрочем, они действуют по указке США и НАТО, стремясь давить на Беларусь, а через нее – и на Россию.

Сами по себе Таллинн, Вильнюс и Рига вряд ли бы посмели делать подобные заявления, так как они и сами понимают, что в случае начала войны от них ничего не останется. Даже в Североатлантическом альянсе признают, что несмотря на наличие на территории Прибалтики натовских военных, она будет отрезана от остальной Европы буквально за два часа.