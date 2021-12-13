Россия «нагнетает ситуацию» на границе с Украиной, поэтому обстановка остается чрезвычайно сложной, заявила замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что РФ время от времени «перебрасывает и накапливает» новые войска, чем продолжает поддерживать напряженность в регионе, сообщает “РИА Новости”.

Главной целью Москвы, конечно же, является «нападение на Украину». Также Маляр разглядела и ряд второстепенных целей, среди которых – запугивание Польши, Прибалтики и других стран, попытки распространить на них свое влияние.

Россия хочет сорвать план Украины по вступлению НАТО, заявили в украинском оборонном ведомстве. Она намеревается получить полный контроль над киевскими властями, чтобы заставить их отказаться от намерений к интеграции в Североатлантический альянс и ЕС, а также над всей страной.