читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия «нагнетает ситуацию» на границе с Украиной, поэтому обстановка остается чрезвычайно сложной, заявила замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что РФ время от времени «перебрасывает и накапливает» новые войска, чем продолжает поддерживать напряженность в регионе, сообщает “РИА Новости”.

Главной целью Москвы, конечно же, является «нападение на Украину». Также Маляр разглядела и ряд второстепенных целей, среди которых – запугивание Польши, Прибалтики и других стран, попытки распространить на них свое влияние.

Россия хочет сорвать план Украины по вступлению НАТО, заявили в украинском оборонном ведомстве. Она намеревается получить полный контроль над киевскими властями, чтобы заставить их отказаться от намерений к интеграции в Североатлантический альянс и ЕС, а также над всей страной.

Вам может понравиться

Конгресс США выделил 98 млн долларов на строительство ударной подлодки нового поколения

Соединенные Штаты задались целью уже к 2030 году построить атомную субмарину нового поколения SSN(X). На ее достижение ВМС США получили 98 миллионов долларов. Новые подлодки заменят субмарины класса Virginia, которые

Великобритания перебросила на Украину две десантно-штурмовые роты

Лондон перебросил на Украину два десантно-штурмовых подразделения, сообщил портал Avia.Pro. Сейчас речь идет о 150 бойцах, но в ближайшее время к ним может присоединиться еще несколько сотен спецназовцев. Авторы портала

В Ленобласти волки загрызли бродячую собаку

В окрестностях города Тихвин, расположенного в Ленобласти, волчья стая буквально разорвала на части бродячую собаку. Соответствующие кадры были размещены в местных сообществах в соцсетях. В Сети появились записи, сделанные камерами
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |