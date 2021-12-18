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Россия загоняет Соединенные Штаты в тупик своими требованиями о нерасширении НАТО за счет Киева. Она понимает, что США вряд ли на это пойдут, однако Москва может получить взамен «что-то меньшее», заявила замглавы военного ведомства Украины Анна Маляр.

Она отметила, что поведение РФ призвано вывести из равновесия Соединенные Штаты, создать для них опасный вызов. Так себя ведут в ситуации, когда знают, что крупное требование не может быть выполнено, но зато есть реальная возможность получить что-то другое.

Информационное агентство “РИА Новости” ранее сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена сообщили – результаты рассмотрения российского проекта договора о предоставлении гарантий будут оглашены уже на следующей неделе. В то же время американский лидер отметил, что некоторые предложения неприемлемы и рассматриваться не будут.

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