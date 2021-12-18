Анна Белкина, замглавреда RT, рассказала журналистам о необоснованных претензиях медиарегулятора ФРГ к RT.

Согласно ее словам судебный иск предъявили не каналу RT DE, вещающему из столицы РФ, а организации RT DE Productions. Она выпускает несколько передач для него, однако не занимается телевизионным вещанием. Поэтому указанные претензии не имеют под собой никаких оснований. Белкина добавила, что телеканал обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления вещания в ФРГ и других европейских странах.

В СМИ ранее сообщили, что практически сразу же после запуска нового новостного немецкоязычного канала он был заблокирован на YouTube. В конце лета RT DE не смог получить лицензию на вещание в Люксембурге, сославшемся на данные, полученные из Германии. Осенью на «Ютубе» были удалены его каналы за «нарушения».