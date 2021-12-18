читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анна Белкина, замглавреда RT, рассказала журналистам о необоснованных претензиях медиарегулятора ФРГ к RT.

Согласно ее словам судебный иск предъявили не каналу RT DE, вещающему из столицы РФ, а организации RT DE Productions. Она выпускает несколько передач для него, однако не занимается телевизионным вещанием. Поэтому указанные претензии не имеют под собой никаких оснований. Белкина добавила, что телеканал обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления вещания в ФРГ и других европейских странах.

В СМИ ранее сообщили, что практически сразу же после запуска нового новостного немецкоязычного канала он был заблокирован на YouTube. В конце лета RT DE не смог получить лицензию на вещание в Люксембурге, сославшемся на данные, полученные из Германии. Осенью на «Ютубе» были удалены его каналы за «нарушения».

Вам может понравиться

Два азербайджанских танка Т-72АВ не смогли уничтожить окоп с двумя армянскими солдатами

В Сети появился видеоролик, где демонстрируется, как двум танкам Т-72АВ азербайджанских ВС не удается ликвидировать двух армянских бойцов. Запись была сделана в конце предыдущего года в ходе конфликта в Карабахе.

В Петербурге проводят образцово-показательную уборку только у Смольного

На официальной странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте» появляется много комментариев с критикой снегоуборочных работ. Один из петербуржцев возмутился отсутствием уборки рядом с Октябрьской набережной. По словам мужчины, район не

19FortyFive: Израильские противотанковые ракеты SPIKE могут помочь Украине в противостоянии с Россией

Может ли Украина получить на вооружение ракеты SPIKE? Военный обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Брент М. Иствуд оценил израильское семейство противотанковых ракет SPIKE как одну из самых передовых систем в мире,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |