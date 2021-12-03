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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала некоторые высказывания Запада в отношении России.

Так, недавно появились слухи, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном сумели поставить на место Сергея Лаврова – главу МИД РФ. Случилось это, согласно тем же слухам, во время проведения неформального ужина.

Также некоторое время назад Виктория Нуланд заявила, что часть жителей России хотела бы жить в стране, подобной Украине. Нуланд, как уточняется, является заместителем Блинкена по политическим вопросам.

В итоге, как заявила Захарова в своём Telegram-канале, у западных кураторов и их протеже с Украины можно наблюдать «полную интеллектуальную дисфункцию».

Недавно Мария Захарова посоветовала главреду итальянского информагентства La Repubblica топить дом своими газетами. Произошло это после публикации о том, что Россия якобы берет Евросоюз в тиски.

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