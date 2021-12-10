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Мария Захарова, сотрудница внешнеполитического ведомства РФ, отметила, что организация на территории Литвы «антироссийских» собраний не останется без последствий для Вильнюса.

Согласно ее словам, литовцы смогли уже давно выбиться в лидеры в плане осуществления мероприятий, направленных против РФ и проводимых несистемной оппозицией. Она отметила, что в начале текущего месяца прошла «еще одна сходка», поддерживаемая МИДом Литвы и литовскими парламентариями.

Дипломат отметила, что на этом собрании присутствовал Мантас Адоменас, замруководителя литовского МИДа, который заявил, что оппозиционерам в РФ следует начать формировать «очаги сопротивления», а не ждать помощи со стороны западных стран. Захарова сообщила, что подобные действия лишь ухудшают и без того плохие отношения между Литвой и Россией.

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