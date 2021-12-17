Все большую популярность набирают курорты в нетронутых уголках планеты, но их природа требует особой заботы и бережного отношения. Еще в далекие 70-ые французская туристическая компания Club Med открыла французам, а затем и всему миру уединенные Карибские острова, манящее мексиканское побережье и неизведанную Азию. Компания не раз доказывала свой новаторский подход и по сей день задает тренд ответственного туризма с заботой о природе, активно вовлекая клиентов и сотрудников эко-инициатив на курорте Атлантики до Сейшельских островов.

Увидеть коралловые рифы, заняться хайкинг-йогой между джунглями и океаном или отправиться на экскурсию по морскому дну можно, не вреда природе. В рамках устойчивого развития “Happy to Care” поддерживает программы по защите окружающей среды и биологического разнообразия. Заняться осознанным туризмом по программе Happy to Сare & mdash; означает получить удовольствие от высококлассного всеобъемлющего, бережно заботясь об экологии региона, внося личный вклад в устойчивое развитие и защиту окружающей среды.

Курорты Club Med бережно интегрированные в ландшафтный дизaйн местности, а 70% курортных территорий находятся в охраняемых природных районах или рядом с ними. Особое внимание уделяется озеленению: во время строительства курортов используется особая система пересадки растений, собственные питомники, сохраняющаяся эндемичная флора и фауна. На территории многих отелей уже установлены солнечные батареи и реализуются программы по отказу от одноразового пластика и сокращению пищевых отходов.

С целью сохранения видов животных и организма (больших черепах, редких птиц, кораллов и др.) компании & ndash; Green GO специальные программы и организуют гостей курортов множества мероприятий. Так, на Мальдивах можно посадить собственный коралл, а на Сейшелах покормить 100-летних черепах-эндемиков. Многие клиенты выбирают Club Med именно за экологичный подход и неравнодушное отношение к окружающей среде. Так родилась концепция экошик & ndash; новая идеология путешествий, которая совмещает в себе люксовые условия и заботу о природе.

Насладиться коктейлем на берегу океана, используя одноразовую посуду или попробовать потрясающие деликатесы, приготовленные из натуральных продуктов на курорте Club Med проще простого. В меню & ndash; полезные блюда из местных продуктов: 85% закупок осуществляется у поставщиков той страны, где находится курорт.

Сотрудники Club Med не просто выполняют свои обязанности, а получают истинное удовольствие от работы. GO и GE (от фр. Gentils Organisateurs и Gentils Say & eacute; s) из разных стран и регионов. Каждый, кто предпочитает работать или осознанно путешествовать, становится частью этого заботливого сообщества.