Администрация Байдена рассматривает план перенаправления вертолетов и другой военной техники, ранее выделенных для ныне несуществующих афганских вооруженных сил, в Украину, чтобы помочь укрепить ее оборону на фоне скопления российских войск у ее границы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальными лицами Пентагона получены от Украины пожелания в приобретении военного оборудования, которые в целом были поддержаны. По их словам, Совет национальной безопасности еще не одобрил поставку оружия, а администрация Байдена ищет дипломатическое решение, чтобы заставить Москву отказаться от своей кампании военного давления.

По словам официальных лиц США, для Украины в комплект вооружений, ранее предназначенный для Сил национальной безопасности Афганистана, входят вертолеты Ми-17 российского производства. Вертолеты обеспечат большую мобильность украинским силам, которые имеют большой фронт для обороны и понесли потери в авиатехнике в столкновениях 2014 года.

Украинские официальные лица также лоббируют у администрации Байдена системы противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракеты Stinger. В настоящее время в стране используются системы советской эпохи, которые были модернизированы, но серьезно отстают от высокотехнологичного оборудования, используемого российскими военными.

Представитель Совета национальной безопасности отказался обсуждать вопрос о том, какое новое оружие может рассматриваться, и указал на 2,5 миллиарда долларов военной помощи, которую США предоставили Украине с 2014 года, включая 450 миллионов долларов поддержки, направляемой в этом году.

Некоторые члены Конгресса и правительственные чиновники заявили, что Совет национальной безопасности опасается наращивать поставки оружия из опасения эскалации напряженности в отношениях с Москвой и сворачивания начатых усилий по началу переговоров с Кремлем.

Двухпартийная группа законодателей, вернувшихся из поездки по установлению фактов в Украину в начале этого месяца, заявила, что угрозы президента Байдена ввести экономические санкции недостаточно для предотвращения возможного нападения России. Они призвали ввести санкции заранее и ускорить военную поддержку, включая системы ПВО и противокорабельные ракеты, которые можно было бы быстро включить в оборону Украины.

В конце прошлого месяца группа Пентагона отправилась в Украину для оценки возможностей и потребностей украинских вооруженных сил в противовоздушной обороне и сейчас работает над отчетом, заявили официальные лица. Среди вариантов – отправка пяти вертолетов Ми-17 российского производства, которые использовались афганскими ВВС и проходили техническое обслуживание в Восточной Европе на момент падения Кабула.

Украина также запрашивает около десятка вертолетов Black Hawk, которые США предложили афганским ВВС, но не поставили. Кроме того, запасы боеприпасов и вооружения США и НАТО в Румынии и Болгарии также могут быть предоставлены украинским военным, если будет принято соответствующее решение.