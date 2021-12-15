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Президент Украины Зеленский превратил страну в «пороховую бочку», которая по степени опасности скоро сравнится с Тайванем, пишет американское издание Washington Times. Авторы поясняют, что буквально каждая законодательная инициатива украинского лидера сопровождается коррупционными схемами и скандалами. Все это может привести к социальному и политическому хаосу в стране.

Зеленский не выполнил ни единого своего обещания, не провел реформы и даже не попытался бороться с коррупцией, пишут журналисты из США. Они отмечают, что президент Украины надеется править еще один срок, однако народ вряд ли снова доверит ему власть. Ситуация внутри страны такова, что она может просто взорваться и разлететься на мелкие отдельные части.

Заявления Зеленского сплошь и рядом лицемерны. Он объявил поход против олигархата и оказывает все более сильное давление на бизнесмена Рината Ахметова. Но это ему не мешает дружить с олигархом Игорем Коломойским.

По мнению авторов публикации, России и Соединенным Штатам нужно плотно заняться Украиной и прийти к общему знаменателю по поводу ситуации на Донбассе. В противном случае страна превратится в готовую в любой момент взлететь на воздух пороховую бочку.

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