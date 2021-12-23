НАТО и России рано или поздно все равно придется садиться за стол переговоров. Чтобы ускорить данный процесс, Москве следует надавить на западных партнеров, которые слишком уж откровенно тянут время.

При этом следует помнить, что взамен на гарантии безопасности НАТО вполне может выдвинуть свои требования. К примеру, «синими линиями» для России станут отказ от размещения ядерного оружия на территории Беларуси или даже в Калининградской области. Также Североатлантический альянс может потребовать прекратить каким-либо образом поддерживать ЛНР и ДНР на Донбассе.

НАТО отлично понимает, что выполнить эти требования РФ будет сложно или даже невозможно. Поэтому он может выдвинуть их лишь для того, чтобы не предоставлять никаких гарантией, но в срыве переговоров обвинить Москву. Также при отказе России от «синих линий», блок может разместить новые военные базы непосредственно в зонах ее влияния.