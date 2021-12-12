Всего за неделю украинская армия потеряла на Донбассе восемь военнослужащих. Причем причиной их гибели оказались не обстрелы самопровозглашенных республик, а неосторожное обращение с оружием. В основном бойцы ВСУ подрываются на собственных минах, которые расставляют хаотично и даже не пытаясь составлять какие-либо схемы.

Кроме того, причинами гибели военных украинских войск стали халатное отношение к оружию и пьяные конфликты. Последние неоднократно вспыхивали во время празднования Дня ВСУ.

Также в Вооруженных силах соседней страны грянул крупный скандал с «мертвыми душами». Без меры предприимчивый командир 95-й десантно-штурмовой бригады придумал неплохой «бизнес» в который втянул не особо сопротивляющихся руководителей центра комплектования войск в Киевской области.

Офицеры использовали простую и примитивную, но довольно прибыльную схему. Они якобы вербовали контрактников и отправляли их на фронт, после чего делили между собой средства на содержание военнослужащих. В Донбасс, разумеется, на самом деле никто не ехал, все документы были липовыми. Кроме того, заместитель военкома раздавал всем желающим удостоверения участников боевых действий, которые дают право на привилегии и льготы. В результате СБУ проверила документы, нашла фальшивки и задержала всех «бизнесменов».