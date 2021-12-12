читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Всего за неделю украинская армия потеряла на Донбассе восемь военнослужащих. Причем причиной их гибели оказались не обстрелы самопровозглашенных республик, а неосторожное обращение с оружием. В основном бойцы ВСУ подрываются на собственных минах, которые расставляют хаотично и даже не пытаясь составлять какие-либо схемы.

Кроме того, причинами гибели военных украинских войск стали халатное отношение к оружию и пьяные конфликты. Последние неоднократно вспыхивали во время празднования Дня ВСУ.

Также в Вооруженных силах соседней страны грянул крупный скандал с «мертвыми душами». Без меры предприимчивый командир 95-й десантно-штурмовой бригады придумал неплохой «бизнес» в который втянул не особо сопротивляющихся руководителей центра комплектования войск в Киевской области.

Офицеры использовали простую и примитивную, но довольно прибыльную схему. Они якобы вербовали контрактников и отправляли их на фронт, после чего делили между собой средства на содержание военнослужащих. В Донбасс, разумеется, на самом деле никто не ехал, все документы были липовыми. Кроме того, заместитель военкома раздавал всем желающим удостоверения участников боевых действий, которые дают право на привилегии и льготы. В результате СБУ проверила документы, нашла фальшивки и задержала всех «бизнесменов».

Вам может понравиться

Россиянам рассказали о выплате 6 тыс. рублей для пенсионеров

Пенсионерам уточнили информацию о выплате, размер которой составляет 6 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS. Как отмечается, в преддверии Нового года сообщений о различных выплатах становится всё больше. Ранее СМИ
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Украинский корабль “Донбасс” обошел все закрытые для судоходства зоны

Украинский корабль управления «Донбасс», который давно превратился в плавучую мастерскую, действительно не вошел ни в одну из закрытых зон в Азовском море, сообщил портал Avia.Pro. Журналисты опубликовали схему, взятую с

Харламов на съёмках Comedy Club вспомнил о разводе с Асмус

Юморист Гарик Харламов во время съёмок нового выпуска шоу Comedy Club пошутил насчёт развода с Кристиной Асмус. Как отмечается, в съёмках выпуска принял участие музыкант Рамиль. В частности, он исполнил
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 декабря – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 12 декабря – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |