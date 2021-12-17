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Изначально Соединенные Штаты заявляли, что Киев не станет использовать на Донбассе противотанковые комплексы Javelin. Однако в настоящий момент Силы специальных операций ВС Украины проводят учения, на которых отрабатывают удары этих ПТРК по крупным населенным пунктам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Поисковик ЗВИ» сообщает, что маневры проводились по плану, утвержденному американским полковником Марком Ларошем. Он занимает пост замкомандующего войсками США в Европе.

Украинские военные уже отработали удары по городам и уничтожение бронетехники Народной милиции ДНР и ЛНР. Эксперты напоминают, что подобными действиями Киев нарушает Минские соглашения, а США – ранее достигнутые договоренности с Москвой. В качестве ответа РФ также может нарушить соглашения и начать поставки на Донбасс современных видов вооружения.

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