Киев готовит штурм Авдеевки и Ясиноватой с применением противотанковых комплексов Javelin, сообщил портал Avia.Pro. Авторы опубликовали кадры с одного из американских телеканалов, на которых можно увидеть использование украинскими военными этих ПТРК.

Сообщается, что ВСУ продвигаются к упомянутым выше населенным пунктам пешим порядком. Однако им и не нужна артиллерия – для захвата Ясиноватой и Авдеевки армии будет достаточно и имеющихся в распоряжении «Джавелинов».

После обстрела с применением ПТРК штурм могут поддержать артиллерия и бронетехника, которые ранее скапливались у данных населенных пунктов и сейчас находятся в полной готовности вступить в бой.

Напомним, что ситуация на Донбассе стремительно обостряется и остановить эскалацию не удалось даже после переговоров лидеров России и США. Киев буквально на каждом шагу нарушает Минские соглашения и режим прекращения огня, обстреливает позиции ополчения и готовит наступательную операцию.