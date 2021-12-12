Никого из американских врачей, которые в 2015 году обвинили производителей вакцин в использовании фермента нагалаза, провоцирующего онкологию, уже нет в живых. Все они найдены мертвыми и о причинах смерти никто особо не распространяется.

Медикам не удалось провести более тщательные исследования. Даже если они и осуществлялись, то информация о них не дошла до широкой общественности. После несколько врачей были найдены мертвыми, а о судьбе остальных никому ничего неизвестно.

Полиция, которая расследовала случаи смерти медиков, заявляет, что все они были убиты, однако к исследованиям это никакого отношения не имеет. Хотя вряд ли можно считать гибель врачей совпадением, так как они своими заявлениями бросили вызов фармацевтическим компаниям, которые зачастую управляются наиболее богатыми людьми мира.

Сейчас те исследования вспоминают многие антиваксеры, которые не исключают, что вызывающие рак или другие страшные заболевания ферменты могут применяться и в вакцинах от коронавирусной инфекции.