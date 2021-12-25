Андрей Тяжельников, специалист в области медицины, в рамках разговора с журналистами РИА «Новости» предупредил аллергиков о том, что многие традиционные новогодние элементы могут таить для них смертельную опасность.

Согласно его словам, даже новогодние ели могут навредить людям, страдающим от аллергии, в особенности если речь идет об искусственном дереве. Далеко не все они создаются с использованием безопасных материалов. По этой причине следует обязательно хорошенько промыть и просушить подобную елку, перед тем как размещать ее дома.

Медик также порекомендовал внимательно подготавливать меню для новогоднего стола, так как на нем нередко появляются аллергены, к примеру, мандарины, апельсины, орехи, ананасы, какао и курица. Нужно исключить из него блюда, содержащие продукты, способные вызвать аллергию. Тяжельников добавил, что сейчас можно без проблем найти хорошие заменители.