Российский политолог Дмитрий Журавлев оценил очередные стенания Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Он рассмотрел ситуацию одновременно со всех сторон и сделал свои выводы.

Эксперт отметил, что заявления Украины о скором нападении России последние 8 лет означают лишь одно – у Киева закончились деньги и ему срочно нужна очередная финансовая помощь. В условиях полного отсутствия экономики заработать денег практически невозможно, поэтому можно только клянчить. Раньше Киев успешно «доил» Россию, но потом лимит дружбы исчерпался и украинские власти переориентировались на Запад.

Европа и Соединенные Штаты развернули антироссийскую истерию, так как боятся Россию. Восточная Европа почему-то уверена, что РФ нужно на нее нападать, хотя никаких обоснований этого она так ни разу и не привела. На Западе европейского континента не ждут нападения, но зато хотят видеть Москву такой, какой она была сразу после развала СССР. Но уже не получается.

Журавлев отметил, что россиянам нужно просто привыкнуть, что их страну будут всегда обвинять в агрессии из-за банальных комплексов и страх, которые поглощают и Европу и США. На деле же РФ не собирается нападать на Украину, так как слоны не воюют с жабами. На Запад ей и вовсе незачем наступать, так как в случае агрессии НАТО Москва может просто взорвать свои ядерные ракеты в шахтах даже не запуская и всей планете придет конец. Альянс и его хозяева в лице США отлично это понимают.