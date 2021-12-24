Турция, которая действует сразу на нескольких направлениях, преследуя исключительно собственную выгоду, может фактически уничтожить Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это приведет к появлению на Каспии военно-морских баз других государств и автоматически окажет негативное влияние на безопасность России, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский.

По словам эксперта, Иран еще не ратифицировал Конвенцию, поэтому РФ нужно приложить усилия, чтобы остановить негативные процессы. Если у нее это не выйдет, то в Каспийском море могут появиться базы Пакистана – ядерной державы, которая способна оказывать сильное влияние в ходе региональных конфликтов.

Сатановский отметил, что из-за Турции может «накрыться медным тазом» и Конвенция Монтрё. Через канал «Стамбул», который сейчас строит Анкара, в Черное море смогут беспрепятственно заходить корабли Североатлантического альянса и США.