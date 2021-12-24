Алексей Леонков, специалист по военным вопросам, рассказал о том, для чего именно Запад собирается провести провокацию на Донбассе с использованием химического оружия.

Согласно его словам, данные действия не только вызовут резонанс в мировых СМИ, но и продемонстрируют РФ в качестве покровительницы террористов. Затем западная пресса попытается продемонстрировать Россию в качестве неадекватного члена Совбеза ООН, причем сама структура тоже окажется опороченной.

Эксперт уверен, что Соединенным Штатам не нужен Совбез, в котором Пекин и Москва могут в любой момент наложить вето на все решения западных стран. По этой причине они планируют создать собственную организацию, которая будет заниматься контролированием гуманитарной помощи, экологии и других мировых вопросов.