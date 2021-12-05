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Сближение с гражданскими самолетами является обычной практикой для американских военных воздушных машин. Однако эпизод с лайнером Airbus над Черным морем был откровенной провокацией против России, спланированной заранее, заявил эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что США ставили перед собой цель обвинить Россию в агрессивных действиях по отношению к гражданскому авиалайнеру. Они хорошо знали, что Москва отправит истребители на перехват разведывательного самолета ВВС Соединенных Штатов и именно на этом строили свой расчет.

Напомним, что с лайнером Airbus связался российский диспетчер, который порекомендовал опуститься ниже на 500 метров, чтобы занять более безопасный эшелон. В этот момент американский разведчик находился всего в 20 метрах от пассажирского воздушного судна. При этом он полностью игнорировал наличие гражданских трасс и пересекал их в хаотичном порядке.

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