Сближение с гражданскими самолетами является обычной практикой для американских военных воздушных машин. Однако эпизод с лайнером Airbus над Черным морем был откровенной провокацией против России, спланированной заранее, заявил эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что США ставили перед собой цель обвинить Россию в агрессивных действиях по отношению к гражданскому авиалайнеру. Они хорошо знали, что Москва отправит истребители на перехват разведывательного самолета ВВС Соединенных Штатов и именно на этом строили свой расчет.

Напомним, что с лайнером Airbus связался российский диспетчер, который порекомендовал опуститься ниже на 500 метров, чтобы занять более безопасный эшелон. В этот момент американский разведчик находился всего в 20 метрах от пассажирского воздушного судна. При этом он полностью игнорировал наличие гражданских трасс и пересекал их в хаотичном порядке.