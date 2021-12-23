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Североатлантический альянс может задействовать план «30+30+30» в случае начала полномасштабной войны на Донбассе или гипотетического «нападения РФ» на Украину, рассказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Он пояснил, что Альянс привел в состояние повышенной готовности Объединенную оперативную группу и осуществляет проверку целого ряда различных воинских частей. План «30+30+30», который будет реализован в случае обнаружения перемещения войск в регионе означает, что за 30 дней к восточному флангу НАТО должны выдвинуться 30 боевых кораблей, 30 эскадрилий истребителей и бомбардировщиков, а также 30 батальонов Сухопутных сил.

Напомним, что в настоящий момент командование Объединенной оперативной группой НАТО осуществляется Турцией. Журналисты этой страны высказали беспокойство, что если ей потребуется возглавить военную операцию Альянса на Донбассе, то отношения между Анкарой и Москвой могут достичь состояния глубокого кризиса.

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