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Виктор Баранец, специалист по военным вопросам, рассказал об ужасном состоянии украинских вооруженных сил, указав на использование ими устаревшего оружия.

Согласно его словам, украинский ВПК перестал сотрудничать с российскими оборонными предприятиями около 7 лет назад. После этого заводы на Украине начали в основном модернизировать и выпускать технику, созданную еще в советскую эпоху. Эксперт также затронул тему поставок вооружения из Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

По мнению военного обозревателя, союзники отправляют украинским военным только то оружие, которое было списано или уже им не нужно. Кроме того, у Киева отсутствуют запасные части для полученного от стран Запада вооружения. По этой причине ему снова придется обращаться к ним за помощью.

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