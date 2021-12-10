Слухи о выводе американских войск из Сирии так и останутся слухами. Военнослужащие ВС США демонстрируют курдам, что не намерены покидать территории, которые те контролируют, уверен военный аналитик Телеграм-канала «БМ».

Он рассказал, что США снова возобновили патрулирование местности между провинциями Дейр-эз-Зор и Хасеке. На днях американские БМП «Брэдли» появились в этом районе, показывая всем своим видом, что уходить в настоящий момент не собираются.

Эта ситуация играет на руку курдам, так как военный контингент США может защитить их в случае попыток Турции начать на провинции полномасштабное наступление. Впрочем, не стоит забывать о непредсказуемости американского правительства, которое может в любой момент счесть все задачи в Сирии выполненными и вывести войска.

Напомним, что Анкара ранее перебросила в САР дополнительные силы, намереваясь атаковать своих главных врагов – курдов. Не исключено, что именно из-за этого США передумали выводить войска и решили обеспечить защиту своих партнеров.