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15-летний школьник Сергей написал Деду Морозу письмо, в котором изъявил желание побывать в настоящей войсковой части и увидеть боевую технику. Волшебный Дед передал его мечту командованию ВС РФ, которое не могло отказать ребенку.

Военнослужащие затеяли на Алтае целые учения с применением ЗРК «Бук-М3». Они продемонстрировали Сергею весь процесс развертывания комплексов, а также обнаружили воздушную цель условного противника, взяли ее на сопровождение и успешно уничтожили.

Мечта подростка также была исполнена. Военные прокатили его на зенитно-ракетном комплексе. Также для Сергея была организована экскурсия по воинской части. В конце он получил от бойцов подразделения ценные подарки.

Ранее мечту троих подростков из Московской области осуществило другое воинское подразделения. Ребята очень хотели прокатиться на танке Т-90 и их желание было исполнено на полигоне Алабино.

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