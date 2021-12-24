Андрей Кошкин, эксперт по военным вопросам, в ходе беседы с журналистами отметил, что в случае уничтожения нефтеперерабатывающего предприятия в Донбассе украинскими военными РФ не будет расценивать это в качестве вторжения.

Согласно его словам, под полномасштабным наступлением всегда имеют в виду использование всех имеющихся сил, задействованных на земле, в воде и воздухе. По этой причине уничтожение одного завода с использованием беспилотника является провокацией. При этом эксперт заявил, что подобные действия нужно сразу же пресекать.

Специалист добавил, что Россия уже сформировала для себя «красные линии», за которые не стоит переступать Украине. Данные идеи будут включены в новую внешнеполитическую стратегию Кремля, считает Кошкин. Он отметил, что российские войска никому не угрожают, однако у них хватит сил для нейтрализации любой угрозы.