Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Кошкин, эксперт по военным вопросам, в ходе беседы с журналистами отметил, что в случае уничтожения нефтеперерабатывающего предприятия в Донбассе украинскими военными РФ не будет расценивать это в качестве вторжения.

Согласно его словам, под полномасштабным наступлением всегда имеют в виду использование всех имеющихся сил, задействованных на земле, в воде и воздухе. По этой причине уничтожение одного завода с использованием беспилотника является провокацией. При этом эксперт заявил, что подобные действия нужно сразу же пресекать.

Специалист добавил, что Россия уже сформировала для себя «красные линии», за которые не стоит переступать Украине. Данные идеи будут включены в новую внешнеполитическую стратегию Кремля, считает Кошкин. Он отметил, что российские войска никому не угрожают, однако у них хватит сил для нейтрализации любой угрозы.

Вам может понравиться

В пресс-центре «Патриот» представили книгу Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!»

В Санкт-Петербурге презентовали книгу бывшего руководителя регионального Управления социального питания Алексея Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!». Представитель АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев ответил на вопросы журналистов. Мероприятие состоялось

Администрация Выборгского района Петербурга обвинила молодых родителей в «корысти»

Чиновники районной администрации Санкт-Петербурга заподозрили молодых родителей, что они умышленно ухудшили свои жилищные условия, родив второго ребенка. Супруги проживают в однокомнатной квартире и после рождения еще одного малышка попытались встать

Смольный оправдывает провал кампании по уборке снега аномальными осадками

Коммунальщики Смольного не справляются с ликвидацией последствий снегопадов. Чиновники из комитета по благоустройству оправдывают это аномальным количеством осадков. Однако реальное количество выпавшего снега опровергает данный тезис. Всего в период с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |