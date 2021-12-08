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Местные жители Донбасса негативно относятся к присутствию украинских войск на их территории. Они все чаще устраивают бунты, требуя «свалить» из Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал украинский телеканал «1+1». Журналисты в своем репортаже показали нескольких военнослужащих, жалующихся на плохое отношение к ним со стороны местных жителей.

Те не скрывают своей неприязни к украинским военным, требуют покинуть Донбасс, так как больше не хотят войны. Они заявляют, что в городах и селах живут их дети и им совершенно незачем смотреть на новые боевые действия, которые хотят устроить ВСУ. Один из бойцов заявил, что отношение к армии Украины сильно изменилось в последнее время. Если раньше жители и испытывали подобные чувства к ней, то хорошо их скрывали.

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