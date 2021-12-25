Всего за пять дней украинские патрули на линии разграничения в Донбассе задержали 17 военнослужащих, покинувших свои позиции, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

Он пояснил, что командование Операции объединенных сил Украины запретило отправлять солдат в отпуска на Новый год, что вызвало мощную волну протеста. Военнослужащие выражают его бесхитростным способом – просто уходят с позиций и отправляются домой, что встретить праздники в кругу семьи, а не в холодных окопах.

Командование ОТГ «Север» уже расставило усиленные патрули, которые призваны отлавливать дезертиров поневоле и возвращать их на позиции. Впрочем, некоторые из них вполне могут стать фигурантами уголовных дел за дезертирство.

Филипоненко отметил, что проблема с дисциплиной в ВСУ остается одной из главных проблем. Бойцы фактически делают все, что хотят, а отцы-командиры закрывают глаза на многочисленные нарушения дисциплины.