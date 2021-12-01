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Встреча с российскими военными на Ближнем Востоке негативно повлияла на психоэмоциональное состояние американских офицеров и солдат. Сейчас они требуют у Пентагона компенсаций за «опасные действия военного контингента РФ» в размере 100 миллионов долларов.

Портал Avia.Pro сообщил, что несколько подобных исков американские военнослужащие уже выиграли. Подавляющее большинство из них заявили, что до появления войск РФ в Сирии у США все шло хорошо, однако россияне запугали американских солдат своими обстрелами террористов с истребителей и бомбардировщиков, использованием каких-то неизвестных, но очень мощных комплексов РЭБ, которые глушат и боевиков, и армию США.

Эксперты заявляют, что все вполне логично. США всегда воевали в условиях полного превосходства над противником и поэтому даже представить себе не могут, что такое настоящая война. Они морально не готовы к противостоянию с Россией.

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