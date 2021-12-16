Правда о гибели подводной лодки «Курск» будет рассекречена только через 50 лет, но уже сейчас ясно, что эта субмарина навсегда останется напоминанием НАТО «о большом кровавом должке перед Россией», заявил военкор Дмитрий Стешин.

Эксперт напомнил, что недавно бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что причиной гибели подлодки было столкновение с субмариной Североатлантического альянса. Он не сказал, о какой именно АПЛ идет речь, так как при отсутствии доказательств нет смысла кого-то обвинять. Однако подтверждение этой версии будет, хотя ждать его придется несколько десятилетий.

Стешин пояснил, что общался с высокопоставленным чиновником, который вел следствие по факту гибели «Курска». Именно от него он узнал, что правда известна, но пока не может быть раскрыта полностью. Заявления Попова – это лишь напоминание НАТО, что у него перед Россией есть «большой кровавый должок», который надо бы вернуть.