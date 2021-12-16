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ВСУ перекопали все Приазовье, создавая целую сеть окопов в процессе подготовки к наступлению на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Украинская армия уже не та, что в 2014 году и имеет все шансы одержать победу и захватить под свой контроль республики Донбасса. Вот только за ними стоит сила, которую Киеву не одолеть, уверен военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он пояснил, что на границе с республиками Донбасса уже готовы в любой момент вмешаться в конфликт российские войска. Поэтому ополчению не нужно сломя голову мчаться в атаку, надеясь победить ВСУ. В его задачу входит только немного продержаться. Как только в небе над Донбассом появятся российские самолеты, ситуация резко изменится не в пользу украинских агрессоров.

Стешин выразил уверенность, что у ополчения все получится. Народная милиция самопровозглашенных республик будет биться за свою землю и сделает все возможное, чтобы не отдать ее Киеву.

Напомним, что в Генштабе ВС России высказали предположение, что в январе следующего года ВСУ начнут полномасштабное наступление на республики Донбасса.

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  • Анна
  • 14.12.2021
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