У ВСУ отсутствует опыт ведения боя в условиях тесной городской застройки, поэтому они столкнутся с серьезными проблемами на Донбассе, уверен военкор Дмитрий Стешин.

В беседе с журналистами портала “Военное дело” он пояснил, что Киев перебросил в регион уже 125 тысяч своих военнослужащих, поэтому ему удастся прорвать оборону ополчения самопровозглашенных ЛНР и ДНР. ВСУ уничтожат их позиции, но защитники Донбасса отступят в города, где вооруженное противостояние затянется на очень длительный период.

По словам Стешина, в настоящий момент только три армии способно эффективно вести бои в городе. Это террористы ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), сирийские правительственные силы и российские ВС. Киев, несмотря на многочисленные тренировки, боевого опыта в таких условиях не имеет, поэтому рискует проиграть даже несмотря на преимущество в численности войск.

Кроме того, перенос боевых действий в города приведет к огромным жертвам среди мирного населения, уверен военкор.