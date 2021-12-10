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Инцидент с украинским кораблем “Донбасс” в Азовском море – это чистой воды провокация, уверен военный корреспондент Александр Сладков. Он пояснил, что судно предпринимало попытку вызвать на себя огонь российских артиллерийских установок и ракетных комплексов, чтобы раскрыть их местоположение.

Это, по мнению Сладкова, подтверждает и появление над Черным морем самолетов Североатлантического альянса. Они не только отслеживали действия России в ответ на киевскую провокацию, но и были готовы вступить в противостояние, если бы РФ открыла огонь по кораблю.

Напомним, что «Донбасс» игнорировал требования сменить курс и продолжал двигаться к Керченскому проливу. Заявки на его проход не было, поэтому действия судна являются грубым нарушением. РФ имела полное право вынудить корабль сменить курс, однако он сделал это сам, не рискнув обострять ситуацию до предела.

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