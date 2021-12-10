Украина все чаще применяет турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2» на Донбассе. И хотя в основном они используются для разведки, недалек тот момент, когда Киев нанесет с их помощью удар по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Военный эксперт Александр Артамонов предостерег ВСУ от такого шага и пояснил, к каким последствиям он приведет.

Аналитик напомнил, что использование беспилотной авиации на Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Если Киев нанесет массированный удар этими дронами, ДНР и ЛНР могут тоже перестать выполнять договоренности и жестко ответить на действия ВСУ.

Кроме того, в конфликт может вмешаться Россия, которая намерена защищать своих граждан на Донбассе. В ответ на атаку дронов российские ВС нанесут, к примеру, несколько точечных ударов по стратегически важным военным объектам Украины. Это могут быть командные пункты и штабы, склады с боеприпасами, а также места, в которых дислоцируются военнослужащие НАТО. Подобное развитие событий вряд ли понравится Киеву. Также РФ может задействовать свои ЗРК для уничтожения «Байрактаров» и Киев потеряет единственное дорогостоящее вооружение из своего арсенала.