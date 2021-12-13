Соединенные Штаты и НАТО регулярно поставляют на Украину оружие, которое обеспечивает ей бесспорное преимущество в конфликте с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Поэтому Россия должна предпринять меры для вооружения республик Донбасса, уверен военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что в распоряжении Киева уже имеются ПТРК Javelin и ударно-разведывательные беспилотники «Байрактар», которые она обязательно задействует на Донбассе в случае эскалации. У ДНР и ЛНР нечего противопоставить такому оружию, но РФ вполне может исправить ситуацию.

Так, обе республики поддерживают дипломатические отношения с Абхазией, которая могла бы выступить в качестве посредника в сделках с российским оружием. Благодаря этому Москва получит возможность оказать помощь Донбассу и при этом не нарушит какие-либо международные договоренности и нормы.